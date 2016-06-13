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Программа для создания печатных плат Sprint Layout 6.0 (русская версия). Это portable-версия программы. Она не требует установки. В комплекте с программой идут ВСЕ МАКРОСЫ, которые только существуют на данный момент.
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