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Главная » Файлы » СОФТ
Sprint Layout 6.0 RUS + все макросы
[ Скачать с сервера (14.51 Mb) ] 13.06.2016, 14:19

Программа для создания печатных плат Sprint Layout 6.0 (русская версия). Это portable-версия программы. Она не требует установки. В комплекте с программой идут ВСЕ МАКРОСЫ, которые только существуют на данный момент. 

Категория: СОФТ | Добавил: Maxim1441
Просмотров: 35505 | Загрузок: 17249 | Рейтинг: 5.0/3

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